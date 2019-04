Auf Platz eins und zwei hat es Lennart Krayer am vergangen Wochenende (U 19-Lizenz, Jahrgang 2002) bei zwei Mountainbikerennen in Untermünkheim bei Schwäbisch Hall geschafft. Am Samstag bestritt er ein zweistündiges Teamrennen mit Leon Schock (U 17-Lizenz, Jahrgang 2003), wie Krayer ebenfalls vom RSG Schwetzingen/Mannheim. Nach einer Stunde Fahrzeit riss Leon Schock jedoch die Kette. Er fiel vom ersten auf den vierten Platz zurück und musste seine Runde zu Ende laufen. Daher übernahm Krayer die restliche Zeit alleine und schaffte es am Ende auf Platz zwei.

Beim ersten Rennen des MPDV-Cups und konnte er sich aber von Anfang an durchsetzen. Nach einer Stunde Fahrzeit hatte Krayer vier Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Joris Enk und gewann. zg

