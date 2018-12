Vier Siege reichen Gastgebern nicht

Im vorletzten Kampf der Oberligarunde ging es für die Ringer des KSV Ketsch auf eigener Matte gegen die KG Laudenbach/Sulzbach, gegen die man in der Vorrunde mit 12:21 unterlegen war. Auf eigener Matte in der Sporthalle am Ketscher Rathaus musste sich der KSV Ketsch diesmal mit 12:20 geschlagen geben. Vier Siege reichten den Gastgebern nicht, die zudem eine Gewichtsklasse nicht besetzen konnten.

Schon nach den ersten drei Kämpfen bahnte sich beim 0:8-Rückstand eine Niederlage an, als Bodo Ebelle und Ümit Kahyaoglu jeweils nach Punkten unterlegen waren.

Erst dann sorgte Tim Geier mit seinem Schultersieg nach klarer Führung für etwas Stimmung. Als dann aber Heiko Dicker eine schnelle Schulterniederlage kassierte, waren beim 4:12-Rückstand die Hoffnungen stark gesunken. Ion Plop entschied das Freistilduell gegen den ehemaligen Bundesligaringer Marco Bechtel klar mit 5:0 Punkten und zeigte, wie wertvoll er für den KSV Ketsch ist.

Die jungen Moses-Bahembra Ruppert und Bugru Bulut waren gegen starke KG-Athleten chancenlos und mussten vorzeitige Niederlagen einstecken. Einen starken Auftritt zeigte KSV-Trainer Christoph Ries, der in einem abwechslungsreichen Kampf mit 10:7 Punkten die Oberhand über Lukas Schmitt behielt. Erfreulich der technische Punktsieg (16:0) von Kai Schuler, die aber an der Niederlage nichts mehr ändern konnten.

Reserve mit Remis

Die Reserve des KSV Ketsch kämpfte gegen die Reserve der KG Laudenbach/Sulzbach, holte auf der Matte wohl einen 40:16-Erfolg, doch wurden die Siege (je zweimal) von Bodo Ebelle und Bugra Bulut in der ersten Mannschaft wieder annulliert. So gab es mit je zwei Siegen durch Kevin Lindemann, Dirk Schuler und Laurin von Loefen am Ende ein 24:24-Remis.

Im letzten Kampf der Saison 2018/19 muss der KSV Ketsch am kommenden Samstag beim AC Ziegelhausen antreten. pw

