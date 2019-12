Viermal entscheidet der Videobeweis

Der finale Kampftag der Judo-Badenliga in Freiburg brachte die Entscheidung über die Platzierungen. Der Budo-Club Schwetzingen wollte sich in den ausstehenden drei Begegnungen nach dem verpatzten Start von den hinteren Tabellenrängen lösen. Dabei spielte der Wiedereinsatz von Michael Konieczny (kleines Bild) für den BC eine große Rolle, er sollte in den Gewichtsregionen von 81 und 90 Kilo für

...