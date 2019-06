Vize-Titel für Carolin Köller

Im Karlsruher Fächerbad wurden die deutschen Schwimm-Meisterschaften der Masters über die „Kurze Strecke“ ausgetragen. 891 Starter aus 236 Vereinen gingen an den Start, darunter auch Vertreter des SV Hockenheim. Carolin Köller (Bild) glänzte dabei mit Platz zwei über 50 Meter Brust.

Für den SV Hockenheim sind die 51. deutschen Meisterschaften ein weiterer Meilenstein in der vereinsinternen Erfolgsgeschichte, denn es wurde erstmal eine Platzierung in die Rennstadt geholt. Carolin Köller musste sich in der Altersklasse 30 mit einer Zeit von 37:72 Sekunden lediglich einer Konkurrentin geschlagen geben und holte sich damit den Vize-Titel. Für Ramona Brenner reichte es in der Altersklasse 25 über die 50 Meter Schmetterling für einen achten Platz, ihre 31:81 Sekunden bedeutet aber für den SV einen neuen Vereinsrekord über diese Strecke. „Ich denke, mit dem zweiten Platz von Carolin Köller und auch mit den Ergebnissen der anderen Masters aus Hockenheim haben wir die Rhein-Neckar-Region wieder einmal würdig vertreten“, schloss SV-Trainer Hans-Jürgen Becker diesen Wettkampf zufrieden ab. mg/zg/Bild: Uhlig

