VKC-Asse freuen sich auf den Weltbesten ihres Metiers

„Duell der Kegelgiganten“ – so bewirbt der deutsche Meister VKC Eppelheim das Aufeinandertreffen mit dem serbischen Ausnahmespieler Vilmos Zavarko am Sonntag, 12 Uhr, in der Classic-Arena. 18 Weltmeistertitel hat Zavarko bisher errungen, mit 758 Kegeln hält er den Weltrekord über 120 Wurf.

Nun tritt der Serbe, der für den slowakischen Klub „ZP Sport a.a. Podbrezova“ spielt, mit seinen Nationalteamkollegen Daniel Tepsa (vierfacher Weltmeister) und Csongar Baranj (dreifacher Weltmeister) sowie dem Kroaten Milos Milivojevic (1x WM-Bronze, früher FH Eppelheim) am Wochenende zu mehreren Einlagespielen in der Kurpfalz an. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums von Rot-Weiß Sandhausen spielen Zavarko und Co. am Freitagabend um 19 Uhr in Sandhausen, am Samstag (14.30 Uhr) kommt es zu einem Einzelturnier über 120 Wurf in Ettlingen.

Da in Eppelheim über 200 Wurf gespielt wird, werden zwei Eppelheimer Akteure das Gastteam verstärken. Die Aufstellung des VKC steht noch nicht fest, vermutlich werden aber die sechs besten Akteure auflaufen. Vor allem für Marlo Bühler und Daniel Aubelj, denen nicht wenige eine ähnliche Klasse wie Zavarko attestieren, werden voll motiviert in diesen interessanten Vergleich gehen. Zusammen waren Bühler und Aubelj zu Jugendzeiten Paarkampf-Weltmeister und holten weitere internationale Medaillen. Bühler konnte Zavarko damals einmal schlagen. Ihre Topleistungen in der Bundesliga müssen auch von dem Serben erst einmal gebracht werden, zumal dieser die Bahnen in der Classic Arena nicht kennt und die 200 Wurf nicht mehr gewohnt ist. Ob der Bahnrekord von Tobias Lacher (1141 Kegel) wackelt, wird man am Sonntag sehen. Zavarko zeichnet sich durch enorme Präzision und Nervenstärke aus, die es ihm ermöglichen, unglaubliche Neunerserien zu spielen und eine nahezu fehlwurffreie Saison zu absolvieren. „Die Vorfreude ist riesengroß“, meinte VKC-Akteur Jürgen Cartharius zu diesem besonderen Spiel. „Es freut mich, einmal gegen den erfolgreichsten Kegler der Welt spielen zu dürfen und ich denke, jeder von uns ist hoch motiviert und wird mit Freude in das Spiel am Sonntag gehen.“ Seit 40 Bundesligaspielen ist der VKC Eppelheim ungeschlagen. Hält diese Serie?

