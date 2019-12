VKC Eppelheim bleibt daheim weiter dominant

Der Vollkugelclub Eppelheim hat das alte Jahr mit einem 6148:6017-Erfolg gegen Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen beendet und seine Dominanz auf den Heimbahnen bestätigt. Zwar war es der knappste Heimsieg dieser Saison, weil die Gäste anfangs sehr gut mithielten und in die Vollen nahezu gleichauf waren (3972:3958), doch durch die klar bessere Abräumleistung war der Sieg dennoch verdient und ungefährdet.

„Im Räumen waren wir immer einen Tick besser“, freute sich Jürgen Cartharius, der auch mal wieder einen dicken Tausender spielte. Mit der Verstärkung durch Stephan Petrowitsch hält er die Sandhäuser für sehr stark. Der Ex-Münchner war mit 688 Kegeln in die Vollen bester Akteur des Abends, im Abräumen war es Tobias Woll (382). Diese beiden nahmen Tobias Lacher und Daniel Aubelj 17 Kegel ab, aber Cartharius war 43 Kegel besser als Damir Dundic.

Auf der zweiten Bahn des Schlusstrios fiel die Entscheidung. Jens Weinmann konnte nicht überzeugen, war aber durch eine Oberschenkelverletzung beeinträchtigt. Marvin Schmitt spielte zu fehlerhaft, das nutzen Gunther Dittkuhn und Jan Jacobsen aus. In einem spannenden Duell war Marlo Bühler besser als der Ex-Eppelheimer Christian Brunner (1048:1039).

Cartharius geht weiterhin von einem Titelzweikampf mit Rot-Weiß Sandhausen aus. „Wir sind nicht mehr so dominant wie in den Vorjahren und bei uns waren wohl noch nie alle Sechs gleichzeitig top“, meinte er. In der Classic Arena macht den Eppelheimern allerdings niemand etwas vor.

VKC Eppelheim: Lacher 1032, Aubelj 1017, Cartharius 1032, Dittkuhn 994, Bühler 1048, Jacobsen 1025.

Nach einer brillanten Vorstellung siegte Frei Holz Plankstadt beim KSC Kuhardt mit 6120:5862 unerwartet klar und beendete die Serie von drei Niederlagen am Stück. Als i-Tüpfelchen hätten die Plankstädter fast noch den Bahnrekord von 6127 Kegeln gebrochen. „Das tut auf jeden Fall gut, nun können wir besinnliche Weihnachten feiern“, freute sich Andreas Tippl über die Leistung der Mannschaft.

Petri in herausragender Form

Anfangs sah es noch nicht nach einem klaren Sieg aus, weil Christian Schneider auf seinen ersten beiden Bahnen Probleme hatte. Dann ließ er jedoch eine „Traumbahn“ von 301 Kegeln folgen und blieb dicht an Dominik Mendel dran. Jens Petri ist seit Wochen ihn herausragender Form und das zeigte er auch in Kuhardt. Mit einer Schlussbahn von 284 Kegeln und fehlerfreiem Abräumen kam er auf 1066 Kegel und nahm dem Kuhardter Spitzenspieler Markus Wingerter 65 Kegel ab. Im Mittelpaar war es Andreas Tippl, der dem nicht überzeugenden Nico Bastian gleich 98 Kegel abnahm. Tippl war Bester in die Vollen (690 Kegel).

Thomas Hörner verlor zwar einiges an Patrick Jochem, doch die Führung vor dem Schlusspaar war schon beruhigend. Benjamin Waldherr zeigte ein durchwachsenes Spiel mit zwei guten und zwei schlechten Bahnen, war aber deutlich besser als Sascha Leucht. Für einen weiteren Glanzpunkt sorgte Daniel Zirnstein, der 418 Kegel abräumte und mit 1070 noch Tagesbester wurde. „2019 war ein gutes Jahr, wir peilen nun wieder den dritten Platz an“, sagte Andreas Tippl.

FH Plankstadt: C. Schneider 998, Petri 1066, Hörner 954, Tippl 1048, Waldherr 984, Zirnstein 1070. mra

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019