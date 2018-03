Anzeige

Der VKC Eppelheim II spielt auch in der kommenden Saison in der 2. Sportkegeln-Bundesliga. Durch den vorzeitigen Rückzug des Tabellenletzten KSG Ebersweier-Gengenbach wurden deren Spiele allesamt gestrichen, so dass Frei Holz Eppelheim und Blau-Gelb Nußloch mit erst acht Punkten zum VKC II nur noch aufschließen könnten.

Da aber Frei Holz den direkten Vergleich gegen den Ortsrivalen verloren hat, ist der Klassenerhalt sicher. Und das trotz einer 5738:5839-Niederlage gegen die TSG Heilbronn. Der VKC II spielte buchstäblich mit dem letzten Aufgebot. Tobias Lacher und Jürgen Cartharius spielten diesmal nicht nur als Verstärkung, sondern um überhaupt sechs Mann stellen zu können. Christopher Hafen und Andreas Henle standen nicht zur Verfügung, Sebastian Rupp hatte die ganze Woche mit Magen-Darm-Grippe im Bett gelegen, spielte aber trotzdem und kam mit „halber Kraft“ nur auf 890 Kegel.

„Ich war froh, als es rum war“, atmete Rupp sichtlich geschwächt auf. Da auch Benjamin Waldherr unter seinen Möglichkeiten blieb, war die Partie gegen die mannschaftlich sehr geschlossenen Heilbronner nicht zu gewinnen. Alle sechs Ergebnisse der Gäste lagen zwischen 943 und 996 Kegeln. Da nutzen die beiden Tausender von Lacher und Cartharius nichts. Lacher räumte 378 Kegel bei null Fehlern ab. Die Eppelheimer waren in die Vollen klar unterlegen, im Abräumen hielten sie einigermaßen mit. Sie können nun die letzten beiden Saisonspiele ganz locker angehen.