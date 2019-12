VKC hält Fahne hoch

Während alle anderen Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung in der ersten DCU-Pokalrunde ausschieden, zog der deutsche Sportkegel-Meister VKC Eppelheim in die zweite Runde ein. Dort wartet eine Aufgabe, die zu lösen sein sollte. Die Eppelheimer müssen nach Rodalben, wo der dortige Regionalligist Gastgeber einer Vierergruppe ist.

Am Samstag (13 Uhr) kämpfen außerdem Erstligist BG Nußloch und die SG Bad Soden/Salmünster (2. Liga) ums Weiterkommen.

Klarer Favorit nach der Papierform

Der Papierform nach sind die beiden Erstligisten klare Favoriten, doch Nußloch hat große Verletzungsprobleme und nicht zuletzt dadurch die Form vom Saisonstart völlig verloren. BG hatte in der ersten Runde das höchste Mannschaftsergebnis (2133 Kegel). „Eine klare Favoritenrolle kann man kaum festlegen, da der Modus mit vier Spielern über 100 Wurf immer wieder für unerwartete Wendungen sorgt“, meinte VKC-Pressewart Leonard Erni. Dies gibt auch den niederklassigen Vereinen eine Chance. Gerade der Heimvorteil ist nicht zu unterschätzen. Bad Soden/Salmünster trat in der ersten Runde daheim an – inwieweit der Zweitligist auch auswärts gefährlich sein kann, ist offen. Eppelheim kam in Großkarlbach gegen Frammersbach, Monsheim und Mörfelden weiter. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019