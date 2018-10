VKC II empfängt den Vizemeister

Die Niederlage im Abstiegsduell bei Heilbronn wirkt beim Zweitligisten VKC Eppelheim II noch nach. Dass es auch mit einer wirklich starken Besetzung, mit Marlo Bühler, Martin Wolfring und Christopher Hafen, eine so hohe Niederlage gab, überraschte sehr. Am 7. Spieltag hat der VKC II diese starke Besetzung nicht, der Gegner wird aber deutlich besser sein. Vizemeister Stolzer Kranz Walldorf kommt morgen um 16 Uhr in die Classic Arena.

Bei den Walldorfern läuft es zwar auswärts bisher überhaupt nicht, was der Hauptgrund für den derzeit enttäuschenden fünften Platz ist. Denn der Vizemeister des Vorjahres hat sich eigentlich Platz eins oder zwei als Ziel auserkoren. Zuletzt brachte das Team zu Hause Spitzenreiter Pirmasens die erste Niederlage bei. In Eppelheim fühlte sich der Stolze Kranz in den letzten Jahren aber immer wohl, siegte dreimal hintereinander.

Leistungsträger Klaus Körner konnte jeweils um die 1000 Kegel spielen. Ob der VKC II diesmal eine Antwort auf die Mannschaft aus Walldorf findet oder ob die Gäste ein weiteres Jahr mit den zwei Punkten aus Eppelheim nach Hause fahren, wird sich am Samstag zeigen. mra

