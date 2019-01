VKC II erwartet starke Nußlocher

Tabellenletzter gegen Tabellenzweiter – der Papierform nach scheint die Favoritenrolle vor der Partie des VKC Eppelheim II gegen Blau-Gelb Nußloch klar verteilt. Viel schwerer hätte der Gegner zum Jahresauftakt (Samstag, 16 Uhr, Classic Arena) kaum sein können.

Die Nußlocher belegen mit sieben Siegen und einem Unentschieden bei drei Niederlagen den zweiten Tabellenplatz und bezwangen im letzten Spiel vor Weihnachten Primus Pirmasens mit 312 Kegeln auf den eigenen Bahnen. Damit brachte sich Nußloch selbst wieder ins Aufstiegsrennen. Insgesamt drei 1000er fielen in dieser Partie auf Nußlocher Seite, erzielt von Johannes Dill, Thomas Olson und Erik Schielicke.

Diesem Trio sollte am Samstag auch das Hauptaugenmerk der Eppelheimer gehören, da sich alle drei in den Top 10 der Schnittliste befinden. „Wie sich die Aufstellung im Vergleich zum letzten Spieltag ändern wird, ist noch nicht abzusehen“, hielt sich Leonard Erni in Sachen Aufstellung und mögliche Verstärkung aus dem Erstligateam ganz bedeckt. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019