VKC II muss gewinnen und hoffen

Medizinische Versorgung

Neue Adresse: die Rotkreuzklinik

Das Dialysezentrum Wertheim zieht um. Ab Montag werden die Patienten in neuen Räumlichkeiten in der Rotkreuzklinik am Reinhardshof betreut und behandelt. Reinhardshof. „Der Zug fährt“, sagt Dr. Frank Breunig und mit seinem ...