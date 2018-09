VKC in Neustadt auf schweren Bahnen

Dennis Koch könnte ins Plankstadter Team rücken. © oechsler

Auf schwierigen Bahnen möchte der VKC Eppelheim seine lange Erfolgsserie in der Bundesliga fortsetzen. Am heutigen Samstag (13 Uhr) geht es zum Neuling PSV Franken Neustadt, der wohl über die unangenehmste Bahnanlage der Liga verfügt. Neustadt hat nach nur einem Jahr die Rückkehr in die höchste Spielklasse geschafft, der Klassenerhalt dürfte wieder ein fast aussichtsloses Unterfangen sein, da es durch die Ligenreduzierung vier direkte Absteiger gibt. Mit 0:4-Punkten stehen die Franken schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Gegen Plankstadt und bei Mit-Aufsteiger Kuhardt gab es Niederlagen. Jürgen Bieberbach, Sascha Hammer und Michael Moosburger waren die besten Akteure beim 5890:5978 in Kuhardt.

„Ich freue mich auf die Partie in Neustadt, es wird sicherlich kein leichtes Spiel“, meinte Jürgen Cartharius. Der VKC hat sich beim letzten Spiel dort nicht leicht getan, Marlo Bühler war der einzige, der die 1000 Kegel knapp überspielen konnte. Dennoch ist die Favoritenrolle klar verteilt, der 43. Sieg in Folge sollte gelingen.

Verlustpunktfreies Quartett

4:0-Punkte hat auch Frei Holz Plankstadt auf dem Konto, der Saisonstart kann also als gelungen bezeichnet werden. Mit Eppelheim, Aschaffenburg und Kuhardt bildet Plankstadt das verlustpunktfreie Führungsquartett. Heute (15.30 Uhr) geht es zu GH/GW Sandhausen, ein Gegner auf Augenhöhe und Konkurrent im Kampf um einen Platz im Vorderfeld. Die Sandhäuser verloren zum Auftakt in Mörfelden klar, punkteten jedoch zuletzt zu Hause gegen Monsheim. Dabei überzeugten in erster Linie Tobias Woll, Dominik Schulz und Christian Brunner.

Frei Holz muss die Verletzung von Rainer Nord verkraften. Wer für ihn ins Team kommt, war gestern noch offen. Dennis Koch wäre eine Option. „Die Bahnen in Sandhausen gehören nicht unbedingt zu unseren Favoriten, aber wenn unsere Zugpferde Andreas Tippl und Daniel Zirnstein Gas geben, werden sie die anderen sicherlich mitreißen“, sagte Koch. Trainer Boris Butzbach war mit der Leistung gegen Mörfelden nicht ganz zufrieden. „Das war nicht so, wie ich mir das zu Hause vorstelle“, sagte er und warnt vor dem morgigen Gegner. „In Sandhausen müssen wir hellwach sein, dann ist alles möglich“, ist sich Butzbach sicher.

Da parallel auch die zweite Mannschaft von Frei Holz in der Hardtwaldhalle spielt, hofft das Team auf eine große Unterstützung der Fans.

