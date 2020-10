Vögele und Prim stark

Tischtennis-Bezirksligist TTC Reilingen setzte sich im Lokalderby gegen den TTC Ketsch II souverän mit 9:2 durch. Die Gäste aus Ketsch mussten auf den verletzten Alexander Kocher verzichten, für ihn kam erstmals in dieser Saison Tim Schütze zum Einsatz. Die Gastgeber ersetzten Stefan Wenneker durch Lukas Vogelbacher.

Bereits die ersten beiden Doppel zeigten, dass die so erfolgreich in die Saison gestarteten Ketscher an diesem Tag weit unter Normalform agierten und sich darüber hinaus nicht auf Reilingens Platten und Bälle einstellen konnten. Einzig Razvi/Schütze verhinderten mit einem Fünfsatzsieg über Pulver/Vogelbacher nach 1:2-Satzrückstand den totalen Fehlstart Das obere Paarkreuz der Reilinger mit Mark Prim und Manuel Vögele ließ Björn Strugies und Max Wollenweber auf Ketscher Seite zu keinem Zeitpunkt zur Entfaltung kommen. Tim Schütze unterlag Daniel Knauf in fünf Sätzen und verpasste eine Ergebniskorrektur nur knapp. Diese gelang Benjamin Rehn gegen Lukas Vogelbacher.

Der Ketscher Mannschaftsführer Nadim Razvi gratulierte den Gastgebern zum klaren und verdienten Sieg: „Mit diesem deutlichen Erfolg haben wir nicht gerechnet. Bei uns lief heute einfach alles zusammen, bei den Ketschern dagegen weniger.“ so der weiterhin ungeschlagene Dennis Pulver nach der Begegnung.

Lange Paroli geboten

In einem hart umkämpften Spiel begegnete Bezirksliganeuling TSG Eintracht Plankstadt dem Verbandsklassenabsteiger und Mitfavoriten TTV Heidelberg II lange Zeit auf Augenhöhe, am Ende setzten sich die Gäste jedoch knapp und verdient mit 9:5 durch. Sechs Spiele gingen über volle fünf Sätze, dabei nutzten Gerhard Müller und Luca Vierling im vorderen Paarkreuz eine 2:0 und 2:1- Führung gegen die Nummer eins der Gäste, Christoph Theobald, nicht zum Sieg. Eine herausragende Partie bot Wilmar Becker, der beide Einzel und das Doppel zusammen mit Thomas Braunbart gewann.

„Wir haben bewiesen, dass wir auch gegen ein Spitzenteam mithalten können. Daher konzentrieren wir uns mit voller Kraft auf die beiden nächsten Partien gegen Waldhilsbach und Viernheim, um unser Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen.“ zeigte sich Teamkapitän Markus Kolb zuversichtlich. mbu

