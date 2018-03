Anzeige

Ohne Spiel ist der TTC Hockenheim der Meisterschaft in der Männer-Verbandsklasse Nord ein großes Stück näher gekommen. Der TTC Ketsch II leistete nämlich mit einem völlig überraschenden 9:6 gegen den bis dahin ungeschlagenen Titelkonkurrenten TTV Heidelberg Schützenhilfe. Zwar waren die Heidelberger stark ersatzgeschwächt, doch bei der Ketscher Reserve fehlte eben auch die Nummer eins, Sandro Siegmund. Nach einer 2:1-Führung in den Doppeln gab es in den Paarkreuzen jeweils ein 1:1. Dabei gelangen Boris Pastler und Lukas Romberg jeweils Siege gegen Björn Schmidt, in der Mitte punktete Roman Nagurski doppelt. Sein 11:6, 11:2 und 11:2 gegen Theobald war beeindruckend. Für die Entscheidung sorgten dann die Jugendspieler Max Wollenweber und Tim Schütze. Wollenweber schlug Routinier Eckhard Gorenflo 3:0, Schütze setzte sich 3:2 (11:4) gegen Rechmann durch. Nun hat der TTC Hockenheim zwei Minuspunkte Vorsprung und kann aus eigener Kraft den Durchmarsch in die Verbandsliga perfekt machen. mra

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.03.2018