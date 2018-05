Anzeige

In der Fußball-Kreisliga dominierte der FV Hockenheim das Derby gegen Reilingen.

FV 08 Hockenheim – SC 08 Reilingen 2:1 (0:0)

Fußball Kreisliga FV Hockenheim – SC Reilingen 2:1 Tore:0:1 Gaa ... Fußball Kreisliga FV Hockenheim – SC Reilingen 2:1 Tore:0:1 Gaa (48.), 1:1 Beck (55.), 2:1 Vogelhuber (79.). Beste Spieler: Franz, Beck, Beyaz – Schuppel, Jarosch. Bes. Vorkommnisse: FVH-Keeper Franz hält Strafstoß von Rittmaier (SCR, 84). SCO Neulußheim – DJK/Fort. Ed.-Neck. 0:0 Tore: Fehlanzeige. Beste Spieler: Karpf – Keine Angaben. Bes. Vorkommnisse: Marx verschießt Strafstoß für SCO (4.). sz

In einer, vor allem in der zweiten Halbzeit guten Kreisliga-Begegnung siegte der Gastgeber mit 2:1. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften mit dem schwülen Wetter zu kämpfen. Torchancen waren Mangelware. Reilingen kam besser ins Spiel und hatte durch Hoffmann eine gute Chance. Doch sein Schuss flog knapp am langen Pfosten vorbei. Hoffmann hatte auch die nächste Möglichkeit. Diesmal flog der Ball knapp am kurzen Pfosten vorbei. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte dann die verdiente Führung für die Gäste: Gaa setzte sich über außen durch und gegen den Torwart durch und vollendete zum 1:0 aus Sicht der Gäste (47.). Durch das Tor wachten auch die Gastgeber auf und es dauerte keine zehn Minuten, bis der Ausgleich fiel. Nach einer Ecke von Strazzeri landete der Ball bei Beck, der das Leder mit einer direkten Abnahme aus der Luft zum 1:1 einnetzte (55.). Das war ein Bilderbuchtreffer! Das Spiel war jetzt offen und zehn Minuten vor Schluss gab es die Führung für die Gastgeber: Wieder eine Ecke von Strazzeri, diesmal setzte sich Harald Vogelhuber durch und köpfte zum 2:1 ein (79.) – ein Freudenschrei! In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne und hatten in der 84. Minute die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Rittmaier scheiterte mit einem Elfmeter an Franz. Reilingen hatte noch zwei gute Chancen, doch Franz hielt mit starken Paraden den Sieg. hd

Neulußheim – Edingen-Neckarhausen 0:0

Das Unentschieden hilft zwar keinem der beiden Kellerkinder, ist aber dennoch gerecht. Der SC Olympia Neulußheim (14./28 Punkte) hätte zwar schon früh mit 2:0 führen müssen, aber auch die DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen (15./23) hatte beste Möglichkeiten. zg