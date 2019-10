Volker Zimmermann: Das ist zu viel – auch gegen den Spitzenreiter

Der FV Brühl kam in der Fußball-Landesliga gegen den Tabellenführer aus Bammental unter die Räder, die Elf von Trainer Volker Zimmermann kassierte eine 1:5-Klatsche. Die Gastgeber gestalteten die erste Spielhälfte noch ausgeglichen, gerieten aber gleich nach Wiederanpfiff auf die Verliererstraße.

Die erste gute Gelegenheit hatte der FVB bereits in der ersten Spielminute. Nach einem Konter wehrte FC-Keeper Benjamin Wunder den Querpass von Yusuf Demirci ins Toraus ab. Nach einem Fehlpass an der Mittellinie leitete ein langer Ball in den Brühler Strafraum die Gästeführung ein, Benedict Bucher vollstreckte zum 0:1 (24.). Noch vor dem Pausenpfiff verhinderte Brühls Schlussmann Deniz Tanyeri gegen Carsten Klein einen weiteren Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt war noch nicht einmal eine Minute gespielt, als der Ball ein zweites Mal im Brühler Kasten einschlug. Maik Grund nutzte die Schlafmützigkeit der Brühler Abwehr und es stand 0:2 (46.). Die endgültige Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten, Carsten Klein erhöhte in der 53. Minute auf 0:3. Die Gäste ließen nicht locker und verbesserten ihr Torverhältnis weiter. Zuerst war es Jan Rehberger der nach einem Eckstoß per Kopf auf 0:4 erhöhte (66.), fünf Minuten später nutzte Lukas Reber nach einem weiteren Eckball seinen Freiraum und erhöhte – ebenfalls mit dem Kopf – auf 0:5 (71.). Nach Vorarbeit von Hasan Tiryaki erzielte Demirci den Brühler Ehrentreffer zum 1:5-Endstand (78.). „Dass man gegen Bammental verlieren kann, ist klar, aber fünf Tore sind einfach zu viel“, haderte Brühls Trainer Volker Zimmermann mit der Leistung seiner Mannschaft. vm

