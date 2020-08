Volker Zimmermann rechnet nicht mit „Laufkundschaft“

Der FV Brühl ist die einzig verbliebene Mannschaft der vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet, die es in die dritte Runde des bfv-Verbandspokals geschafft hat. Der SV 98 Schwetzingen und die Spvgg 06 Ketsch scheiterten bereits im ersten Durchgang. Für die SG ASV/DJK Eppelheim kam durch die 1:2-Heimniederlage gegen den Verbandsliga-Neuling 1. FC Mühlhausen in der zweiten Runde das vorzeitige Aus.

Der FV Brühl empfängt am Sonntag um 11 Uhr in der dritten Runde des Pokalwettbewerbs den Verbandsligisten VfR Gommersdorf. Sicherlich ist dieser Gegner von einem anderen Kaliber, als die zwei vorangegangenen Partien gegen die A-Ligisten Rot-Weiß Rheinau und DJK Edingen/Neckarhausen, die mit 1:3 und 0:3 gewonnen wurden. Der VfR Gommersdorf erreichte durch einen 2:0-Sieg gegen die Spvgg Neckarelz und einem 4:1-Erfolg gegen Schloß-au die dritte Runde.

„Speziell der Auswärtssieg gegen die höher eingeschätzte Mannschaft von Neckarelz ist ein Empfehlungsschreiben. Für mich ist Gommersdorf durch die räumliche Entfernung schwer einzuschätzen. Als höherklassiges Team gehen sie favorisiert in die Partie“, erklärt der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Umstellungen in Stammelf

Der Gast aus der 650-Einwohner-Gemeinde an der Jagst im Hohenlohekreis hat mit guten Ergebnissen sowohl im Pokal als auch in den Vorbereitungsspielen aufwarten können und sich mit jungen Kräften aus der württembergischen Oberliga verstärkt. Es ist keine „Laufkundschaft“, auf die die Zimmermann-Elf am Sonntagmorgen auf dem Schrankenbuckel treffen wird. „Wir peilen ganz klar einen Sieg an, um unter die letzten 16 Mannschaften im Verbandspokal zu kommen, wo der Gewinner aus der Begegnung FVgg Weingarten gegen FC Östringen auf uns wartet“, zeigt sich Zimmermann selbstbewusst.

Er kann auf dieselben Spieler wie am vergangenen Wochenende in Edingen-Neckarhausen zurückgreifen, kündigt allerdings Änderungen in der Stammformation an, da einige Akteure leichte Blessuren aufweisen. Abwehrchef Dominik Böckli ist wieder eine Option, hingegen fehlen Roman Gabauer und Matteo Dorn urlaubsbedingt.

