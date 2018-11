Vollgas nach der Pause

Etwas verunsichert war man schon beim TV Eppelheim, als man am Samstagabend den TV Neuthard empfing, denn neben den Langzeitverletzten Christopher Föhr und Dominik Sommer sowie Weltenbummler Patrick Brendel musste man auch noch auf Simon Stroh und, besonders problematisch, auf Regisseur und „Spiritus rector“ Philipp Stotz verzichten. Und entsprechend schwer tat sich die Mannschaft vor allem vor dem Seitenwechsel, bis sie einen zum Schlusspfiff dann doch deutlichen 28:19 (9:8) Erfolg eingefahren hatte.

Zu Beginn lief das Angriffsspiel nicht rund, das Timing bei den Kreuzungen haperte und so eröffneten sich gegen die gut organisierte Deckung der Mittelbadener wenig verwertbare Tormöglichkeiten. Nach der Pause – Sebastian Dürr als Abwehrtrainer hatte diese neu eingewiesen – ging es nur noch in eine Richtung und die Eppelheimer zogen auf 17:10 weg. Neben den „jungen Wilden“ (Domenic Sauer, Yannick Marz, Carsten Geier und Johannes Spannagel) verdienten sich aber die Torhüter ein Sonderlob. Niclas Brendel und in den letzten zehn Minuten Arthur Heimbrecht kauften den gegnerischen Angreifern beste Wurfchancen, darunter drei Siebenmeter, ab und wurden so Eckpfeiler des Eppelheimer Erfolges.

Doch Sebastian Dürr wollte auch die grandiose Leistung seines Mittelblocks gewürdigt wissen. Und Trainer Robin Erb war von der Angriffsleistung seiner Truppe in der zweiten Halbzeit begeistert: „Der Versuch der Gäste, Mirko Hess und Sebastian Scheffzek offensiv aus dem Spiel zu nehmen, war gewagt, denn wenn unsere Jungen Platz bekommen, sind sie kaum noch zu halten, die Saat geht auf!“ (we)

TVE: Brendel, Heimbrecht, Kriechbaum; Sauer (3), Späth (1), Huckele, Hofmann (3), Scheffzek (4), Marz (3), Hess (7), Geier (2), Müller (1), Dennhardt (1), Spannagel (3). we

