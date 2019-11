Vom Optimismus zur Pleite

Freitags hatten die HG-Trainer der HG Oftersheim/Schwetzingen II ihren Kader für das Handballspiel bei der SG Heidelsheim/Helmsheim zusammengestellt und waren recht zuversichtlich, dass sie mit dieser Truppe auch einem Favoriten Paroli bieten könnten. Schließlich gibt es (nicht nur) in dieser Liga, der Badenliga nichts, was es nicht gibt (siehe Hardheimer Sieg in Knielingen): „Die Badenliga ist skurril“ (Lahme). Doch dann kam alles ganz anders und die HG am Ende bei der 19:31 (11:17)-Niederlage dann doch ziemlich unter die Räder.

Nach einer Absageflut in der Nacht und am Morgen – angeführt von Coach Frederik Fehrenbach vor dem Spiel – waren die Chancen schon stark vermindert. Nicht alle aufgestellten Spieler waren auch vollständig einsatzbereit, sollten eigentlich aussetzen, außerdem verletzte sich der spielende Co-Trainer Christoph Lahme früh am Knie und musste raus – ohnehin selbst nach vormals überwundener Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent. Hinzu kam eine zeitweilig taktisch nicht unbedingt disziplinierte Vorstellung und das Chaos war dann bald angerichtet. Die anfänglichen 2:5 und 4:8-Rückstände (10.) wurden noch einmal aufgefangen (11:9/19.), doch in den nächsten gut 20 Minuten lief – trotz intensiver Pausenbesprechung – fast gar nichts mehr zusammen.

Beim 22:12 (40.) ließ Lahme seine Männer zusammenrufen und appellierte an ihre Ehre, doch wieder als Mannschaft aufzutreten, sich nicht völlig abschlachten zu lassen. Der Rückstand hielt sich dann bis zum erlösenden Abpfiff in diesen Grenzen.

„Ein gebrauchter Tag“

„Nach den ganzen Absagen standen wir mit heruntergelassen Hosen da, besonders, weil es speziell den Rückraum betraf. Wir wurden in der Abwehr isoliert und auseinanderspielt. In Anbetracht unserer Fahrkarten und technischen Fehler (39 missglückte Angriffe/Red.), sind wir noch ganz gut bedient. Es war ein gebrauchter Tag für uns.“

HG: Fauerbach, Hoppe; Zacharias (1), Micke, Fendrich (2), Lux (4/1), Schiller (2), Lemke (2), Meyer (2), Gartner (1/1), Lahme, Gerbershagen (5), Hahne. mj

