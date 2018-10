Von 48 auf 40 Teams

Mehrheitlich verabschiedeten die Mitglieder des Bundesrates des Deutschen Handballbundes (DHB) während ihrer Herbsttagung in Köln einen neuen Spielmodus für die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) – und damit auch für die deutsche Meisterschaft. Und dies schon für die kommende Spielzeit.

Dann wird zum einen die Zahl der teilnehmenden Teams von aktuell 48 auf 40 reduziert, die zunächst wieder in vier Staffeln eine einfache Runde ausspielen. Im Frühjahr war sogar vom DHB-Jugendspielausschuss eine Version ins Spiel gebracht worden, die nur noch von 20 Mannschaften ausging, aber gleich ordentlich Gegenwind bekam. In der Rückrunde soll es dann eine Meistergruppe à zwei Staffeln mit je acht Teams geben, der Rest spielt in vier Gruppen zu je sechs Teilnehmern. Die Plätze eins bis vier spielen dann in Hin- und Rückspielen über Viertel-, Halbfinale und Endspiel die deutsche Meisterschaft aus. Die Mannschaften auf den Rängen fünf bis zehn der Vorrunde spielen indes noch einmal eine komplette Runde mit Hin- und Rückspielen aus.

Zusätzlicher Pokal-Wettbewerb

Zusätzlich soll ein Jugend-DHB-Pokal-Wettbewerb installiert werden, an dem die beiden Erstplatzierten aller sechs Rückrundenstaffeln teilnehmen sollen. „Details zu der Qualifikation und zu den Abläufen werden wir während der nächsten Zusammenkunft des Jugendspielausschusses besprechen“, sagte Präsidiumsmitglied Carsten Korte als Vorsitzender. Die Teilnehmer der Meisterrunde und vier weitere Teams sollen aber auf jeden Fall für die Folgesaison wieder qualifiziert sein.

Der Beschluss sei „eine Weiterentwicklung der JBLH“ (Georg Clarke, Vizepräsident Jugend) und ein „Ergebnis der Abwägung der Forderungen der Leistungsförderung des DHB sowie denen aus Landesverbänden und Vereinen“ (Korte). mj

