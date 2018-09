Von bissiger Abwehr weit entfernt

Die gelungene Generalprobe gegen die HSG Bensheim/Auerbach hatte für die Kurpfalz-Bären fatale Folgen. Das Gefühl der eigenen Stärke und die Tatsache, dass Zweitliga-Klassenkamerad Mainz 05 auf Larissa Platen und Elisa Burkholder verzichten mussten, hatten beim Ketscher Team von Katrin Schneider wohl dafür gesorgt, das Spiel im DHB-Pokal auf die leichte Schulter nehmen zu können. Die Partie in der schwach besuchten Mainzer Halle machte lange Zeit den Eindruck eines weiteren Vorbereitungsspiels. Letztlich mussten sich die Kurpfal-Bären mit 22:26 (14:11) geschlagen geben.

Von der bissigen Bärenabwehr war nichts zu sehen. Und hätte Torhüterin Sabine Stockhorst nicht so überragend viele Mainzer Chancen zunichte gemacht, wäre schon in der ersten Hälfte das Spiel zugunsten der Gastgeber gelaufen.

Die 14:11-Pausenführung trug dazu bei, dass die Sorglosigkeit im Rückzugs- und Abwehrverhalten nicht abzustellen war. Das Spiel plätscherte weiter bis zur 42. Minute, als Samira Brand wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung sorgen konnte. Bis dahin hatten allerdings nur Rebecca Engelhard und Saskia Fackel Normalform gezeigt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sah es ganz danach aus, als wenn Mainz nicht in Lage wäre, die Schwachstellen in der Bären-Abwehr zu nutzen. Zumal Sabine Stockhorst weiterhin klarste Torgelegenheiten vereitelte.

Blatt wendet sich

Doch dann wendete sich das Blatt entscheidend. Kristin Schäfer im Mainzer Tor war auf einmal kaum noch zu bezwingen und entschärfte jetzt auch die Gewaltwürfe von Saskia Fackel. Die „Dynamites“ schalteten plötzlich in den Kampfmodus um, wobei insbesondere Alicia Soffel und Paula Golla mit harten und platzierten Würfen erfolgreich waren. Beim 20:20 zehn Minuten vor Schluss schien noch alles offen, aber die Bären waren nicht mehr in der Lage, den Lauf der Gastgeberinnen zu stoppen.

Ein Warnschuss zur rechten Zeit?

Am Samstag, 8. September, um 17.30 Uhr kommt Aufsteiger Lintfort in die Neurotthalle zum ersten Punktspiel der zweiten Liga der Frauen. Da werden die Bären sicherlich ein anderes Gesicht zeigen müssen. Trainerin Katrin Schneider wird die anstehenden Trainingseinheiten dazu nutzen, ihren Spielerinnen deutlich zu machen, dass mit dieser Einstellung in dieser starken Liga kein Blumentopf zu ernten ist. Vor dem Spiel sind die Fans bei freiem Eintritt ab 16 Uhr zu einer großen Leistungsschau der Bären-Partner eingeladen. ihb

Bären: Sabine Stockhorst, Johanna Wiethoff; Samira Brand (2), Sina Michels (1), Lena Feiniler (2), Sophia Sommerrock, Verena Oßwald (1), Lea Marmodee, Saskia Fackel (6/2), Anna Michl, Carmen Moser, Rebecca Engelhardt (6), Lara Eckhardt (2), Elena Fabritz (2).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.09.2018