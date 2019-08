Voneinander lernen im Mittelpunkt

Das Wochenendseminar für Vorstände, Jugendleiter, Abteilungsleiter und Finanzverantwortliche der Vereine im Badischen Fußball-Verband (bfv) findet vom 18. bis 20. Oktober 2019 in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe mit neuem Konzept statt. Die Teilnehmer bringen die Inhalte unter dem Oberbegriff „Vereinsentwicklung“ selbst ein und behandeln sie interaktiv.

Teilnehmerzentrierung ist das Credo, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Umgesetzt wird es mit der innovativen Systematik „Bar-Camp“. Dabei kann jeder Teilnehmer spontan ein Thema einbringen, entweder eine zu lösende Herausforderung oder eine erprobte Erfolgsgeschichte. Die Gruppe selbst legt fest, welche Vorschläge es in die „Sessions“ schaffen und wer an welcher teilnehmen möchte. Wie die 45-minütigen Blöcke dann gefüllt werden, ergibt sich ebenfalls aus der Dynamik der Gruppe. Darauf aufbauend behandeln die Teilnehmer einzelne Themen in Workshop-Phasen weiter.

„Wie machen es die anderen und was kann ich verbessern?“ Mit dieser Frage nahm Lars Plenge vom FC Hirschhorn im vergangenen Jahr am Seminar teil. Und so waren insbesondere die Best-Practice-Beispiele von anderen Vereinen und der Austausch zwischen den Teilnehmern der zentrale Mehrwert des Seminars. „Das bestätigen andere Rückmeldungen“, erläutert Klaus-Dieter Lindner, Abteilungsleiter Qualifizierung beim bfv. „In diesem Jahr gehen wir daher noch einen Schritt weiter und stellen das Motto ,voneinander lernen‘ in den Mittelpunkt. Wir Funktionäre und Mitarbeiter sind permanent an der Basis unterwegs und lernen die Herausforderungen der einzelnen Vereine, aber auch ganz viele Erfolgsgeschichten kennen. Ziel des Seminars ist es, diese mit möglichst vielen Menschen zu teilen.“ zg

Info: Anmeldungen sind ab sofort möglich über www.badfv.de/qualifizierung/fuehrungsfraefte

