Vorbereitung auf neue Runde hat begonnen

Nach fast dreimonatiger Zwangspause haben die Handballer des HSV Hockenheim um die beiden Übungsleiter Admir Kalabic und Gerhard Knopf den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen und bereiten sich auf die Saison 2020/2021 der Badenliga vor, die nach derzeitiger Planung am 19. September starten soll.

Bereits seit Anfang Juni wurde im Wald an der Grundkondition gearbeitet, seit den letzten Lockerungen zum 1. Juli kann auch das Training in der Halle wieder in eingeschränktem Umfang ausgeführt werden. Durch den vorzeitigen Saisonabbruch im März und den vom Badischen Handballverband angewandten Wertungsschlüssel finden sich beide Mannschaften in der kommenden Spielzeit in einer neuen Klasse wieder. Die zweite Mannschaft wird in der neu gegründeten 1. Bezirksliga antreten (Zusammenlegung der Kreise Mannheim und Heidelberg), die erste Mannschaft steigt nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Badenliga auf.

Neun Gegner – alte Weggefährten

Für beide kein leichtes Unterfangen, denn in der 1. Bezirksliga trifft man auf zum Teil völlig unbekannte Gegner aus dem Kreis Heidelberg und starke Mannschaften aus dem alten Kreis Mannheim. In der Badenliga freuen sich die Hockenheimer hingegen auf einige Derbys gegen alte Weggefährten, die man in der letzten Saison etwas vermisst hat. Die Begegnungen gegen die SG St. Leon/Reilingen, HG Oftersheim/Schwetzingen II, TSG Eintracht Plankstadt, TV Friedrichsfeld, SG Heddesheim und TSV Viernheim waren in der Vergangenheit immer hart umkämpft und haben ganz sicher ihren Reiz.

„Der Aufstieg war nicht unser Saisonziel und auch so nicht zu erwarten, wir nehmen aber die Herausforderung an und schauen, was am Ende dabei herauskommt.“, bremst Abteilungsleiter Stephan Kögel etwas die Euphorie. Denn es gilt die Lücke zu schließen, die der Abgang von Alexander Leibnitz (Wechsel zur SG Leutershausen/TSV Birkenau) hinterlassen hat. Verstärken wird das Team Routinier Eric Erles, der wieder aktiv in das Spielgeschehen eingreifen wird. Kögel: „Wir können es kaum abwarten, hoffentlich wieder mit unseren Fans zusammen gemeinsam in der Halle zu sein. Zudem wünschen wir all unseren Sponsoren und Gönnern, dass sie alle einigermaßen unbeschadet durch diese schwierige Zeit gekommen sind; denn durch den Wegfall der Großveranstaltungen in unserem Umfeld und den daraus fehlenden Einnahmen sind wir umso mehr auf deren Unterstützung angewiesen.“ zg/sk

