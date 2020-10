Vorbild und Musterschüler

Am Sonntag ist wieder Derbyzeit in der Fußball-Landesliga, denn da trifft die SG ASV/DJK Eppelheim auf das Team vom FV Brühl. Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel in den Sand gesetzt und werden auf Wiedergutmachung aus sein. Unsere Zeitung sprach mit den beiden Trainern Frank Engelhardt (SGE) und Volker Zimmermann (FVB).

Mit welchen Erwartungen gehen Sie ins

...