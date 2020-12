Vorbildliche Jugendarbeit wird belohnt

Gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Sportjugend und dem Kultusministerium schreibt die Staatliche Toto-Lotto GmbH den Sportjugend-Förderpreis 2020 aus. Der Wettbewerb richtet sich an Sportvereine mit vorbildlicher Jugendarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die 11 400 Sportvereine in Baden-Württemberg. Sie übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade auch durch ihre Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche erlernen neben der Freude an der Bewegung und am sportlichen Kräftemessen auch den rücksichtsvollen Umgang mit Gleichaltrigen. Vermittelte Werte geben ihnen einen verlässlichen Kompass fürs Leben. Der Lotto-Sportjugend-Förderpreis würdigt diese vorbildliche Jugendarbeit. Zum zwölften Mal schreibt das Landesunternehmen den Wettbewerb gemeinsam mit der Baden-Württembergischen Sportjugend und dem Kultusministerium aus. Er ist mit insgesamt 100 000 Euro dotiert.

Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker betont: „Mit dem Förderpreis möchten wir das herausragende ehrenamtliche Engagement in den Vereinen belohnen und einmal mehr die enge Partnerschaft zwischen Lotto und dem baden-württembergischen Sport verdeutlichen.“

Aktionen aus 2019 und 2020

Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus den Jahren 2019 und 2020. Sie reichen vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen sowie Freizeitaktivitäten. Auch auf Angebote der digitalen Jugendarbeit, auf Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit ist die Jury gespannt. Neben den Preisträgern in den Regionen werden unter den Teilnehmern drei Landessieger ermittelt, die eine Prämie von insgesamt 15 000 Euro erhalten. Selten war gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker gefragt als in der andauernden Corona-Krise. Auch hier ist auf die Sportvereine Verlass. Für dieses Engagement vergibt die Jury Sonderpreise.

Die Siegerehrung ist im Sommer 2021 im Europa-Park in Rust – einschließlich eines Erlebnisaufenthalts für die ausgezeichneten Vereinsvertreter im Freizeitpark. Lotto Baden-Württemberg ist seit über 70 Jahren enger Partner des Sports. Aus den Erträgen der staatlichen Lotterien geht täglich rund eine Million Euro an das Land Baden-Württemberg. Davon fließen über 132 Millionen Euro in den Wettmittelfonds. Dem Sport kommen daraus fast 60 Millionen Euro jährlich zugute. zg

