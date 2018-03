Anzeige

In den Handball-Badenligen der männlichen und weiblichen A-Jugend kommt es am Wochenende zu vorentscheidenden Spielen, an denen Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet beteiligt sind.

So erwartet die Jungs der HG Oftersheim/Schwetzingen als Tabellenführer (24:4 Punkte) am Sonntag, 25. Februar, 14.30 Uhr, Nordstadthalle Schwetzingen) den direkten Verfolger HSG Walzbachtal (21:7). Mit einem Sieg wäre der HG die Titelverteidigung praktisch nicht mehr zu nehmen.

Bereits am Samstag, 24. Februar (15.15 Uhr, Nordstadthalle) kommt es zum „Endspiel“ bei der weiblichen A-Jugend. Dabei ist die gastgebende HG (20:4 Punkte) allerdings Außenseiter gegen Spitzenreiter TV Brühl (24:2), der schon das Hinspiel deutlich mit 40:27 gewonnen hat. Mit einem Sieg wären die TV-Mädels sicher badischer Meister. Und selbst bei einer Niederlage mit weniger als 13 Toren wäre ihnen der Titel kaum noch zu nehmen. ali