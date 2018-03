Anzeige

Pokalsieger gegen Meister – das ist ein würdiges Finale dieser Bundesligasaison. Den Titel haben die Frauen der SG BW/GH Plankstadt am vergangenen Sonntag errungen, nun freuen sie sich auf die abschließende Partie bei Frisch Auf Leimen in der Nußlocher Olympiahalle und die anschließende offizielle Ehrung seitens der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU).

Es sind wohl die beiden derzeit besten Mannschaften der Liga. Zwar kann Leimen nur noch Vizemeister werden, wenn es Plankstadt schlägt und Obernburg gleichzeitig zu Hause gegen Germania Karlsruhe verliert, doch die Zukunft spricht für den Pokalsieger. Jennifer Sommer und Kira Nießner haben schon in ganz jungen Jahren den Sprung in die Bundesliga geschafft und mit hervorragenden Leistungen großen Anteil am Leimener Erfolg. Sommer ist sogar Dritte der Schnittliste. Auch Celina Mahl hat noch viel Entwicklungspotenzial, erfahrene Spielerinnen wie Vanessa Obländer oder Carmen Nimis-Nießner ergänzen das Team, das im letzten Heimspiel mit 2994 Kegeln ganz deutlich an der 3000er Marke kratzte.

Leimen bekommt nichts geschenkt

Es könnte also eine hochklassige Partie mit vielen guten Ergebnissen werden. „Wir werden Leimen auf keinen Fall einen Sieg schenken, auch wenn wir schon deutscher Meister sind“, stellte Yvonne Schränkler klar.