Vorfreude aufs Derby

In der Handball-Oberliga Frauen erwartet die HG Oftersheim/Schwetzingen mit der HSG Leinfelden/Echterdingen ein Team aus der erweiterten Führungsgruppe, womit Ausgangslage und Favoritenrolle klar verteilt sind. Dennoch will sich das Team voll reinhängen und nicht wieder wie in Birkenau nach guter erster Hälfte den Gesamteindruck mit einer schwachen zweiten schmälern.

Völlig konträr sind die Verhältnisse vor der Partie der HSG St. Leon/Reilingen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim. Hier sollte der Gastgeber seine gute Stellung als Zweiter im Klassement zu verteidigen wissen. Im Vorprogramm (14 Uhr) gibt es zwischen der HSG II und der TS Mühlburg ein Mittelfeld-Duell.

Bei der HSG herrsche Vorfreude auf dieses Derby mit der SG, die in Selina Röh die Toptorschützin der Oberliga besitzt, die flexibel auf der Mitte und im linken Rückraum erfolgreich ist. Doch obwohl HSG-Trainer Sascha Kuhn bedingt durch diverse Ausfälle, Krankheit und Verletzungen, keine optimale Trainingswoche zu gestalten vermochte, weiß er, dass um diese Zeit alle Teams mit solchen Problemen leben müssen. „Die SG H/H stellt eine starke 5:1-Abwehr“, meint Kuhn, „und auch der Angriff ist nicht zu unterschätzen. Wenn es uns gelingt, diesem Spiel unseren Stempel aufzudrücken, wir 60 Minuten Handball spielen, dann erreichen wir unser Ziel, auf Platz zwei zu verharren.“

Auch für Allrounderin Jana Pahl ist es ein besonderes Match: „Die meisten Spielerinnen kenne ich aus der Jugend. Sie haben sich über die Jahre gut eingespielt, in der BWOL etabliert und ihr Tabellenplatz ist keine Überraschung. Selina hat bisher eine überragende Saison gespielt und peitscht ihre Mannschaft nach vorne. Ich freue mich auf das Derby, eine volle Halle und gute Stimmung.“

In Richtung Osten, an den Rand des badischen Gebietes fährt Badenligist TV Brühl, der bei der HG Königshofen/Sachsenflur vorstellig wird (Sonntag, 15.30 Uhr). Das im Taubertal ansässige Team hat noch keine Begegnung vor eigenem Publikum für sich entschieden. Allerdings wurde die Begegnung mit der HSG Mannheim nach Staffelleiterentscheidung umgewertet. Spielerisch sollte der TVB allemal in der Lage sein, die Punkte zu holen und die doch schwache Leistung von Viernheim vergessenzumachen. Mehr Stabilität in der Abwehr und mehr Durchschlagskraft im Angriff wären da probate Mittel. mj/zg

