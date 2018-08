Vorfreude und Sorgen halten sich die Waage

Für Trainer Holger Löhr ist es durchaus „hoch attraktiv“, im so genannten Osten der 3. Handball-Liga zu spielen, zumal die Derbys extrem emotional seien. Und so ein Lokalduell steht am Sonntag nun gleich am zweiten Spieltag für seine HG Oftersheim/Schwetzingen vor heimischer Kulisse auf dem Programm. Eine Saison lang musste auf den Vergleich mit dem TVG Großsachsen verzichtet werden. Denn die

...