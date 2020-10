Vorgaben erfüllt – mehr nicht

Die Kurpfalz-Bären haben die Forderungen ihres Handballtrainers Adrian Fuladdjusch zwar umgesetzt und sind couragierter aufgetreten, Überraschungspunkte gab es gegen die Bundesliga-Spitzenmannschaft Borussia Dortmund allerdings nicht zu bejubeln. Nach einer beschwerlichen Anreise, die eine knapp 40-minütige Verspätung des Anwurfs zur Folge hatte, unterlag das Team aus Ketsch am Mittwochabend deutlich mit 21:36 (10:21).

Bei der Hinfahrt hatte sich in einem der Kleinbusse die Rückbank gelöst. Die Reise konnte also zunächst nicht wie geplant fortgesetzt werden. „Diese Probleme braucht man nun wirklich nicht, wenn man unter der Woche bei einer Top-Mannschaft antreten muss“, fand auch Bären-Trainer Adrian Fuladdjusch, der auf Sina Michels und Rebecca Engelhardt zurückgreifen konnte. Für Lea Marmodee hatte es nach einer Schulterverletzung in einem Einsatz für die zweite Mannschaft dagegen nicht gereicht.

Trotz der Probleme kamen die Bären im Vergleich zur desaströsen Vorstellung im jüngsten Heimspiel gegen TuS Metzingen (14:35/wir berichteten) diesmal besser ins Spiel. Bis zum 5:7 aus ihrer Sicht blieben sie vor leeren Rängen in der Sporthalle Wellinghofen in Schlagdistanz (10.), doch dann kamen die Gastgeberinnen auf Touren und bauten den Vorsprung über die Stationen 11:5 und 16:8 immer weiter aus.

Nach der Pause ein unverändertes Bild: Die Bären warfen häufig auf das Tor und mühten sich, während die Dortmunderinnen ihre individuelle Klasse ausspielten. Der Champions-League-Teilnehmer ließ teilweise zwar die Konsequenz vermissen, hatte die Partie aber durchgehend im Griff. Trotzdem zeigten die Bären eine Reaktion, bestätigte auch Fuladdjusch: „Wenn wir mutig spielen und an uns glauben, dann sieht es auch wieder besser aus. Das Ergebnis ist respektabel und wenn wir weiter so arbeiten, dann werden sich die Ergebnisse einstellen. Auch in Dortmund war für uns mehr möglich.“

Bären: Moormann, Wiethoff; Michels (2), Hinzmann, Feiniler, Haupt (1), Brand (2), Sommerrock (2), Fackel (1), Reuthal (6/5), Möllmann, Engelhardt (3), Eckhardt (4), Winnewisser.

