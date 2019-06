Vorlicek kehrt zurück

Von den Namensvettern aus Heilbronn wechselt der Goalie André Vorlicek zu den Eppelheimer Eisbären. Damit kehrt er nach zwei Jahren in seine Heimat zurück und wird fortan dem Torhüter-Trio des ECE angehören.

Erst im Jahr 2002 wechselte Vorlicek vom Fußball zum Eishockey und holte seine ersten Erfahrungen bei der zweiten Mannschaft der Mad Dogs Mannheim. Nach seinem Aufstieg in die erste Mannschaft wurde der EHC Heilbronn auf ihn aufmerksam und holte ihn noch im Winter in die Kolbenschmidt-Arena. Durch den neuen ECE-Trainer Kraiss ergab sich nun die Chance, André wieder zurückzuholen.

Der 32-jährige Maschinist freut sich auf seine neue Aufgabe und will in der kommenden Spielzeit vor allem durch seinen Ehrgeiz und seine ruhige, konzentrierte Spielweise den Eisbären zum Erfolg verhelfen und dabei vor allem jedoch auch wieder Spaß am Eishockey haben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.06.2019