Vorne läuft es nicht mehr

Wenn es in sportlicher Hinsicht nicht läuft, dann ist der Hamburger SV dafür berüchtigt, schnell in Hektik zu verfallen. Aber nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien ist es beim Aufstiegsanwärter diesmal noch ruhig. Sportchef Jonas Boldt gerät nicht in Panik und ist von einer Wende beim Duell in Sandhausen überzeugt. In der „Hamburger Morgenpost“ sagt er: „Wir müssen schauen, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen. Die Mannschaft ist sich der Situation bewusst. Ich bin sehr optimistisch. Wir fahren zu jedem Spiel, um zu gewinnen.“

Genau das ist den Nordlichtern zuletzt zweimal nicht gelungen. SVS-Trainer Uwe Koschinat weiß, warum es mittlerweile etwas schleppender läuft, als noch zu Saisonbeginn: „Das hat sicher auch mit Sperren und Verletzungen zu tun. Ich glaube, dass immer wieder wichtige Spieler gefehlt haben. Darauf können wir nicht mehr hoffen, denn die Reihen haben sich gelichtet.“Auf der Suche sind sie in Hamburg aber nach einem Stürmer, der Tore garantiert. Zwar hat der HSV mit 33 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Liga, aber seit sechs Partien hat kein Angreifer mehr getroffen. Diese Bilanz gibt dann doch wieder Anlass, etwas in Hektik zu verfallen – zumindest ansatzweise. Boldt ist die Diskussion aber „etwas zu populistisch“. Da Sandhausen mit 17 Gegentreffern zur Ligaspitze gehört, wird es für den Tabellenzweiten am Hardtwald aber ganz sicher keine einfache Aufgabe, die Flaute zu beenden.

Mit seiner „Qualität und seiner Größe“ überstrahlt der HSV für Koschinat den Rest der Liga, chancenlos sieht er seine Mannschaft aber nicht, denn auch er weiß: „Psychologie spielt eine ganz große Rolle.“ Und die spricht im Moment für den SVS, der nach sechs Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust antreten wird. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019