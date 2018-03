Anzeige

Frei Holz Plankstadt: Hörner 971, Nord 977, K. Schneider 967, Mergenthaler 1021, Tippl 947, Zirnstein 1006.

VKC wahrt weiße Weste

Der VKC Eppelheim hat auch beim zuletzt so starken Team von GH/GW Sandhausen seine weiße Weste gewahrt und mit 5823:5763 gewonnen. Die überragenden Lars Ebert und Daniel Aubelj entschieden die Partie frühzeitig.

Ebert glänzte mit 402 Kegeln im Abräumen, Aubelj mit 688 in die Vollen. Für die nicht einfachen Bahnen in Sandhausen wahre Topresultate. „Die beiden waren das Sahnehäubchen“, lobte Trainer Matthias Ebert. Da Marlo Bühler wegen Krankheit ausfiel, kam Martin Wolfring zu seinem Erstliga-Debüt. Er zeigte mit 256 Kegeln eine starke erste Bahn, ließ dann zwar deutlich nach, konnte aber mit seinem ersten Einsatz sehr zufrieden sein. Bei den Gastgeber spielte nur Christian Brunner, der Ex-VKCer, gut und landete bei 1011 Kegeln. Damit nahm er dem diesmal schwachen Tobias Lacher 128 Kegel ab. Lacher räumte mit 267 sehr schwach ab.

Für ihn war es das 200. Bundesligaspiel für den VKC, was er zuvor nicht gewusst hatte. Nach der Partie wurde ihm eine Urkunde überreicht. „Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht ein paar Kegel mehr gespielt“, meinte Lacher, der eigentlich nach 100 Wurf ausgewechselt werden wollte. Da aber Jan Jacobsen Knieprobleme hatte, blieb er drin.

„Ich werde künftig etwas kürzer treten“, kündigte Lacher überraschend an. Als Bäcker muss er immer wieder Urlaub für die Bundesligaspiele nehmen. „Die Jüngeren sollen sich jetzt anstrengen“, meinte er, will seinen Platz aber „sicherlich nicht kampflos räumen.“ Es ist seit 11. Jahr für den VKC, er hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht.

Direkt nach dem großen Verjüngungsprozess 2007 kam er aus Kuhardt und machte in Bamberg sein erstes Spiel für Eppelheim. „Damals haben wir mit 400 Kegeln verloren“, erinnert sich. Niederlagen, die der heutige VKC gar nicht mehr kennt. Der Erfolg in Sandhausen war der 37. in Folge.

VKC Eppelheim: Aubelj 1050, Wolfring 946, Ebert 1056, Cartharius 964, Lacher 883, Jacobsen 924. mra

