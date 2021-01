Vorzeigefrau

Das war doch ein toller Auftritt! Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (26) aus Oftersheim reihte sich in der großen RTL-Live-Fernsehshow „Zeugnis für Deutschland“ mit Moderatorin Barbara Schöneberger am Freitagabend in eine prominente Gästerunde ein. Sie verteilte mit Kultmoderator Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Ilka Bessin („Cindy aus Marzahn“), dem langjährigen Nachrichtensprecher Jan Hofer, TV-Tausendsassa Oliver Pocher und Comedian Thomas Hermanns Noten für Deutschland in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Sicherheit, Bildung, Urlaub, Miteinander sowie das Selbstbild, die Nationalmannschaft und Corona. Parallel dazu stimmten Zuschauer online ab. Die Promis präsentierten vorab Fakten zu den Themengebieten aufgeteilt in positive und negative News. Danach wurde gemeinsam über den jeweiligen Bereich diskutiert und die Gäste tauschten persönliche Erfahrungen aus.

Malaika Mihambo glänzte hier nicht nur mit Fachwissen etwa auf dem Gebiet Umwelt, sondern auch mit klaren Meinungen. Beim Thema Gesundheit etwa gab die Leichtathletin zu verstehen, dass hier auch jeder für sich selbst eine Verantwortung zeigen muss. Gesunde Ernährung und Bewegung im Alltag seien hierfür kleine, bedeutende Schritte. Recht hat sie!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.02.2021