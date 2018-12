Wachwechselan der Spitze

Wachwechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse B1. Die TSG Eintracht Plankstadt II ist Wintermeister, da der SC 08 Reilingen II seine erste Saisonniederlage quittierte.

SC 08 Reilingen II – FV 08 Hockenheim II 1:2 (1:2)

Die Gäste profitierten von zwei Unzulänglichkeiten der Reilinger Hintermannschaft und konnten so mit 0:2 in Führung gehen. Zunächst war es Tim Heilmann, der nach einem Leichtsinnsfehler des Reilinger Keepers in der 3.Minute nur noch einschieben musste. Dann war es Hockenheims Goalgetter Vincenzo Strazzeri, der einen mustergültig vorgetragenen Konter zum 0:2 abschloss (28.). Gianni Massafra gelang noch vor der Pause mit einem satten Schuss ins lange Eck der Anschlusstreffer (44.). In den zweiten 45 Minuten drängte der SC 08 II auf den Ausgleich, doch die Rennstädter blieben mit ihren Kontern stets gefährlich. Als dann Peter Wendolsky nach 68 Minuten wegen eines rüden Fouls vom Platz musste, ging zwar nochmals ein Ruck durch die Reilinger Truppe, doch alle Bemühungen in Unterzahl waren erfolglos, sodass die Gäste nicht unverdient den Dreier aus Reilingen entführten.

VfL Hockenheim – TSG Eintr.Plankstadt II 0:2 (0:2)

Beide Teams starteten mit großer Angriffslust in das letzte Punktspiel des Jahres. Schon nach 12 Minuten wurde Aaron Haberkern nach starkem Solo im gegnerischen Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Yankuba Jammeh sicher zum 0:1. Nur zehn Minuten später konnte Sebastian Ries einen weiten Abschlag von Torwart Stefan Gaa zum 0:2 per Kopf verwandeln (22.). Danach verflachte die Partie, Torchancen waren Mangelware. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber gut aus der Kabine, doch ließ die Defensive der TSG Eintracht II nur wenig zu. Nun wurde das Geschehen hektischer, der VfL konnte seine Chancen nicht nutzen und Plankstadt II feierte den Sprung an die Tabellenspitze. bk/wy

