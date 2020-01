Wagner hält klasse

Wie hatte der HSV Hockenheim mit seinen jungen Handballern die Niederlage aus der Vorwoche beim Verbandsliga-Tabellenführer TV Eppelheim verarbeitet? Nach 60 Minuten gegen die TG Eggenstein war die Antwort ein spätestens in der zweiten Hälfte überzeugender 29:20 (11:11)-Heimsieg, der auch in dieser Höhe völlig in Ordnung geht.

Da Torwart-Routinier Robbie Sowden beruflich bedingt verhindert war, lag die Verantwortung zwischen den Pfosten bei Youngster Herbert Wagner. Das sollte sich aber nicht zu einem Nachteil auswirken: „Herbert zeigte eine klasse Leistung, und unsere aggressive Abwehr hat ihren Teil dazu beigetragen“, wie Trainer Admir Kalabic feststellte.

Beste 20 Saisonminuten

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (4:4/12.) waren es die Hausherren, die vier Treffer in Folge erzielten und sich zunächst absetzten. Allerdings war dieser Vorteil, auch bedingt durch einige Zeitstrafen gegen den HSV, bis zum Seitenwechsel wieder verspielt. Immer wieder gelang es den Gästen, die Lücken am Kreis zu nutzen und sie kamen so zu einfachen Toren.

Nach der Pause erwischte die TGE den besseren Start und ging erstmals mit zwei Treffern in Führung (11:13/32.), ehe die Hausherren, wachgerüttelt von Kalabic, einen Gang höher schalteten und die vielleicht besten 20 Minuten der Saison aufs Parkett legten. Die Defensive stand deutlich kompakter, die Anspiele an den Kreis wurden erfolgreich unterbunden und aus den Ballgewinnen erzielte Hockenheim einfache Tore in der ersten und zweiten Welle.

Innerhalb von zehn Minuten war das Spiel zu Gunsten des HSV gedreht (21:16/42.). Eggenstein war jetzt konditionell und kämpferisch nicht mehr in der Lage, Paroli zu bieten. Als nach dem 23:19 dann sechs HSV-Treffer in Serie gelangen war die Partie endgültig entschieden und ein überzeugender Heimerfolg stand auf der Anzeigetafel.

HSV: Wagner; Hoffmann (6 ), Kalabic (2), Ziegler (1), Anschütz (2), Kraut (1), Gubernatis (1), Powik, Hideg, Fink (3/1), Halilovic, Leibnitz (8/2), Schinke (5). sk

