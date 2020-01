Wagner und Avedmiotis triumphieren

Es war eine Mammut-Veranstaltung, die die Kampfrichter, Verantwortlichen und Helfer beim KKS Stebbach zu leisten hatten. Nachdem ein Hallenbetreiber kurzfristig abgesagt hatte, musste für die Landesmeisterschaft der Bogenschützen auf die wesentlich kleinere Halle in Stebbach umgestellt werden.

Die dortigen Platzverhältnisse machten es notwendig, dass die insgesamt etwa 250 Schützen aus ganz Baden-Württemberg auf sechs Gruppen verteilt wurden.

Trainingsrückstand mangels Halle

Auch die „Schwetzinger Pfeilfrösche“ der DJK nahmen mit 15 Startern an dem Wettkampf teil. Allerdings konnten sich nur zwei der DJK-Bogenschützen über Podestplätze freuen. Tanja Wagner (D Ü 40/Bild oben) und Dimitrios Avdemiotis (U 20/Bild unten) erreichten jeweils den ersten Platz in ihren Bogenklassen. Die Schwetzinger Mannschaft hat keine Halle – und dieser Trainingsrückstand macht sich nun in den Ergebnissen bemerkbar. zg/Bilder djk

