Waldhof zwingt das Glück

Dreimal ans Aluminium

Das Aluminium blieb auch in zwei weiteren Szenen der beste Freund der Mittelhessen. Hebisch setzte das Spielgerät aus spitzem Winkel auf die Latte (39.) und zum Finale des ersten Abschnitts landete der Freistoß von Ivan aus rund 30 Metern erneut am Pfosten. Den Nachschuss versemmelte Marco Schuster (44.).

Erinnerungen wurden schon wach an das Chancenfestival vor 13 Tagen an gleicher Stätte. An der Leistung an sich gab es dagegen nichts zu bemängeln. Chancen der Stadtallendorfer, die von rund 100 Schlachtenbummlern in zwei Fanbussen unterstützt wurden, wurden in der Statistik bis dahin nicht unterschlagen – es gab sie schlichtweg nicht. Das torlose Remis zur Halbzeit entsprach keineswegs den Kräfteverhältnissen.

Erst in der 57. Minute kam die Eintracht zu einem Eckball, bis dahin lautete das Verhältnis 7:0. Und tatsächlich, Ghani Wessam Abdul feuerte den ersten Torschuss der Eintracht ab und holte gleich die zweite Ecke heraus. Jetzt wurden die Gäste etwas frecher und Laurin Vogt hatte die Führung auf dem Fuß. Kevin Conrad klärte aber mit letztem Einsatz auf der Linie (62.).

Danach waren wieder die Hausherren im Vorwärtsgang. Ein schnell vorgetragener Angriff über Marco Meyerhöfer schloss Korte zum überfälligen 1:0 ab (67.). Nur 60 Sekunden später hätte Waldhof nachlegen können – oder sogar müssen. Nachdem Hebisch am Keeper gescheitert war, hätte Ivan besser quer gespielt statt selbst abzuschließen. Hebisch blieb auch bei weiteren Angriffen der Mannheimer das Pech treu. Nach Korte-Flanke köpfte er am Kasten vorbei (78.) und scheiterte kurz darauf am Eintracht-Schlussmann (82.).

Der Sieg hing somit weiter am seidenen Faden, denn die Hessen warfen nun alles nach vorne. Die SVW-Abwehr, die ab der 75. Minute ohne den verletzt ausgetauschten Kevin Conrad agierte, blieb aber bis zur Nachspielzeit Herr der Lage. Dann erlöste Diring mit dem 2:0 (90.+2) seine Mannschaft und die Fans.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018