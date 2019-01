„Waren zu leichtsinnig“

Die Spvgg 06 Ketsch hat beim Endturnier um das MorgenMasters im Hallenfußball (wir berichteten) den Einzug ins Viertelfinale hauchdünn verpasst. Im abschließenden Vorrundenspiel hätte gegen den zuvor noch punktlosen pfälzischen Verbandsligisten FV Dudenhofen ein Remis gereicht. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage, gleichbedeutend mit dem Turnier-Aus. Die Treffer von Salvatore Rindone und Dennis Bauer dämpften lediglich die Rückstände, die Dudenhofen vorgelegt hatte.

„Wir waren einfach zu leichtsinnig und nicht konsequent genug“, begründete Ketschs Trainer Frank Eissler die Niederlage. „Wobei Dudenhofen jetzt auch nicht so schlecht war.“ Bis dahin war der Auftritt des Landesligisten aus Ketsch ganz vielversprechend. Zwar gab es zum Auftakt gegen den Verbandsligisten VfR Mannheim eine 1:2-Niederlage, doch präsentierten sich die Nullsechser fast ebenbürtig. Die frühe Mannheimer Führung glich Emre Güc zwischenzeitlich aus.

In der zweiten Partie gegen den FSG Riedrode erwischte Ketsch einen Blitzstart – Rindone traf zweimal in den ersten beiden Minuten durch schnelle Konter. Nachdem die Südhessen ausgeglichen hatten, traf Dennis Bauer kurz vor Schluss zum 3:2-Siegtreffer. Auch gegen den SV Waldhof Mannheim II erwischte Ketsch den besseren Start und ging durch Rindone in Führung. Maurice Moldsen glich für die Blau-Schwarzen aus, doch Erdal Öksüz legte für Ketsch wieder vor. Dennis Geißelmann mit dem 2:2-Ausgleich für Waldhof II verhinderte für Ketsch den zu diesem Zeitpunkt schon vorzeitigen Viertelfinal-Einzug.

„Wir haben die ersten drei Spiele ganz ordentlich gespielt“, fasste Eissler zusammen. Nachdem die Drittplatzierten in den beiden weiteren Gruppen gepatzt hatten, war klar, dass der Spvgg 06 Ketsch im abschließenden Vorrundenspiel gegen den FV Dudenhofen ein Remis zum Erreichen der Zwischenrunde reichen würde. Der Rest ist bekannt: Ketsch lieferte sein schlechtestes Turnierspiel ab und schied aus. wy

