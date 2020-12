Wartelisten für Fitnessgeräte

Der Bewegungsdrang in unserer Gesellschaft scheint groß zu sein – zum Glück! Denn haben Sie mal in den zurückliegenden Tagen versucht, diverse Sportgeräte für den Hausgebrauch beim Fachhändler Ihres Vertrauens in der Region zu kaufen?

Nicht jeder mag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt joggen oder Rad fahren in der Natur. Manch einer schafft das auch in Anbetracht von Sonnenauf- und -untergang in Verbindung mit dem Job nicht. Nachdem Fitnessstudios bis 10. Januar zubleiben müssen – zumindest nach derzeitigem Stand – wird in heimischen Wohnzimmern und Kellern mehr denn je gesportelt.

Mein Rollentrainer – also ein Gerät, in dem ich mein Fahrrad einspanne, um dann auf dem Balkon ein paar Kilometer zu schrubben – versagte jüngst seinen Dienst. Also bin ich zum Fachhändler, um einen neuen zu holen. Dieser schüttelte mit dem Kopf: Die Nachfrage sei so groß, dass es mittlerweile Wartelisten gibt. Manche Rollentrainer seien gar nicht mehr zu bekommen, weil die Hersteller mit dem Produzieren nicht nachkommen.

Auch ein Hantel-Workout habe ich für mich entdeckt. Wieder gehe ich zum Sporthändler meines Vertrauens, um zwei schwerere Hanteln zu besorgen. Die entsprechenden Regale sind jedoch leer: Sobald Hanteln reinkommen, werden sie gekauft, erzählt der Händler – und setzt mich auch auf eine Warteliste.

Zum Fitnessprogramm gehören bei mir zudem die Zehn-Minuten-Workout-Videos, die unsere Zeitung mit Trainer der Pfitzenmeier-Gruppe aufgezeichnet hat und die auf der Internetseite dieser Zeitung abgerufen werden können. Sie sind nicht nur sehr effizient, sondern auch mit einfachen Mitteln zu realisieren – nämlich dem eigenen Körpergewicht. Und von diesem habe ich – leider – mehr als ausreichend.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020