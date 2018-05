Anzeige

Es ist eine Situation, die sich nun bereits im dritten Jahr in Folge wiederholt. Einziger Unterschied: Dieses Mal ist es nicht einer der letzten beiden Spieltage in den Kreisklassen, die für die in der Auf- und Abstiegsfrage relevanten Spiele eine einheitliche Anstoßzeit erfordern. „Dadurch ist in jedem Fall eine Verlegung der Spiele an diesem Tag möglich“, erklärt Kreisvorsitzender Harald Schäfer. Von einer generellen Verlegung des kompletten Spieltags wird jedoch von Verbandsseite her abgesehen. Schäfer weiter: „Spielverlegungen sind mit Zustimmung des jeweiligen Gegners möglich. Die Spiele müssen jedoch vorverlegt werden. Eine Zustimmung zur Verlegung nach dem 27.Mai ist nicht möglich, da bereits am 31.Mai der nächste Spieltag stattfindet.“

Verband in der Pflicht

Dem Rohrhöfer Hahn ist diese Regelung jedoch nicht genug, er sieht an dieser Stelle den Verband in der Pflicht. Hahn: „Was spricht denn dagegen, die Saison etwas nach hinten zu verschieben oder im Winter früher zu starten? Durch den eng gestrickten Rahmenkalender bleibt hier wenig Spielraum für solche Dinge wie ein Relegationsspiel des höchstklassigen Vereins in Mannheim.“

Hahn selbst hätte eine Verlegung des kompletten Spieltags für sinnvoll gehalten, „denn ich werde auf jeden Fall das Relegationsspiel besuchen“. Wäre das Rohrhof-Spiel also auf dem Spieltag Sonntag stehen geblieben, hätte der Co-Trainer des SVR bei einer möglichen Meisterfeier der Rohrhofer, die theoretisch an diesem Spieltag möglich ist, nicht anwesend sein können.

„Ich finde es nur mehr als fair, wenn der SV Waldhof und die Mannschaft jeden Fan aus der Region in den zwei wichtigsten Spielen im Jahr zur Unterstützung hat“, sagt Hahn. Inzwischen ist er mit dem SV Rohrhof bei diesem Terminkonflikt zwar aus dem Schneider, aber es dürfte dennoch zahlreiche weitere Waldhof-Fans in der Region geben, bei denen es heißt: Fanblock oder Rasen?

In Niederlausitz ähnlich

Gleich gelagert wie in Mannheim ist die Regelung auch beim Fußballkreis Niederlausitz, der vom Relegations-Heimspiel des FC Energie Cottbus (gegen Weiche Flensburg) ebenso betroffen ist.

Marko Krüger, Vorsitzender des dortigen Spielausschusses, erklärt: „Wenn sich die beiden Vereine einigen, nehmen wir eine kostenfreie Änderung vor. Eine grundsätzliche Verlegung wird nicht vorgenommen. Einige Vereine verlegen die Spiele auch auf den Vormittag. Aber wie gesagt, immer nur dann, wenn sich beide Vereine einigen.“

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.05.2018