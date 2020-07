Wechselgerüchte um Julius Biada

Erfolg weckt Begehrlichkeiten und gute Leistungen rufen die Konkurrenz auf den Plan. Das Objekt der Begierde heißt Julius Biada und kickt für den SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn kam der Offensivspieler nach der Corona-Zwangspause immer besser in Tritt. Er traf in der abgelaufenen Saison insgesamt fünf Mal und legte zwei weitere Treffer auf.

Zum Abschluss bereitete der 27-Jährige am 34. Spieltag beim 5:1-Erfolg gegen Hamburger SV zwei Treffer vor. Beim Gastspiel in der Hansestadt konnten sich die HSV-Verantwortlichen ein Bild von Biada machen und offenbar sind sie auf den Geschmack gekommen. Nach Informationen des Online-Portals „Liga-Zwei.de“ sollen Neu-Trainer Daniel Thioune und Co. ihre Fühler nach Biada ausgestreckt haben. Der Spieler gilt aber als einer der Lieblinge von SVS-Coach Uwe Koschinat und dürfte dementsprechend nicht so einfach lozuseisen sein, zumal er noch bis 2022 einen Vertrag besitzt.

Aber nicht nur Hamburg, sondern auch Ex-Sandhausen-Trainer Kenan Kocak in Hannover soll nach Informationen der Bild-Zeitung Interesse an Biada haben. Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter der Schwarz-Weißen, ist aber noch nicht beunruhigt. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte er am Montagnachmittag: „Es gibt bei jedem Spieler eine Schmerzgrenze und wenn ein Verein Interesse zeigt, dann müssen die Verantwortlichen zum Hörer greifen. Ich bin täglich erreichbar, aber bisher gab es noch keinen Anruf. Deswegen mache ich mir über dieses Gerücht auch keine Gedanken.“ mjw

