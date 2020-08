Wechselperiode I endet am 31. August

Als Folge der Covid-19-Pandemie wird die Wechselfrist für Lizenz- und Vertragsspieler in dieser Periode bis zum 5. Oktober verlängert. Für alle anderen Spieler endet das Vereinswechselfenster am Montag, 31. August, um 24 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch wenn die Meisterschaftssaison 2019/20 im Badischen Fußballverband (BFV) zum 30. Juni beendet wurde, war die Verlängerung der Wechselfrist für Vertragsspieler nötig, um die überregionale Kompatibilität zu erhalten. Eine entsprechende Änderung der Spielordnung hatte der DFB bereits beschlossen, dem ist der BFV-Vorstand nun gefolgt. Die gleiche Regelung hat beispielsweise der Nachbarverband Württemberg eingeführt.

Für Amateurspieler endet die Wechselperiode wie üblich am 31. August. Nur Anträge, die vor 24 Uhr eingehen, können bearbeitet werden. zg/bfv

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.08.2020