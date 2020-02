Weckruf zur richtigen Zeit

Die ersten Minuten der Handball-Begegnung in der 3. Frauen-Liga zwischen der TSG Ketsch II und der HSG Kleenheim/Langgöns verliefen für Coach Adrian Fuladdjusch etwas zu verschlafen. Bereits in der fünften Minute, beim 0:2, musste er in einer Auszeit seine Spielerinnen lautstark wachrütteln. Und der Weckruf verfehlte seine Wirkung nicht. Am Ende gewann die TSG 35:27 (13:11).

Nach der Auszeit spielten die Ketscherinnen hoch motiviert mit einer offensiven und aggressiven Abwehr und bekamen den Gegner immer mehr in den Griff. In der Folge setzte sich die TSG ab und beim 13:9 sah es nach einem sicheren Erfolg aus. Doch obwohl die HSG mit einem sehr kleinen Kader auskommen musste, kämpfte sie sich noch einmal bis zur Pause heran.

In der zweiten Spielhälfte begann das Konzept von Ketsch, die wenigen Gästespielerinnen mit der offensiven Abwehr müde zu spielen, zu greifen. Auch Sara Goudarzi fand so langsam wieder zu alter Form und Wurfkraft zurück. Nach den vier Treffern im ersten Durchgang schien es, als ob sie das Spiel alleine entscheiden wollte. Sie unterzog insgesamt 13-mal das gegnerische Tornetz einer Materialüberprüfung. Die Gäste wollten dann Verwirrung stiften, indem sie Verena Oßwald aus der Partie nahmen, aber Goudarzi weiterhin werfen ließen. Dadurch entstanden viele Lücken, die zu einfachen Toren genutzt wusste.

Sara Goudarzi herausragend

Adrian Fuladdjusch resümierte: „Ab der fünften Minute ein tolles Spiel meiner Mannschaft. Herauszuheben ist Sara Goudarzi, die ihre Form der vergangenen Wochen bestätigte.“

TSG: Rüttinger, Essmann; Goudarzi (13/4), Widmaier, Hinzmann, Klacar, Puhr (1), Haupt (1), Büßecker (2), Marmodee, Oßwald (3), Reuthal (4), Kessler, Bühl (6), Eckhardt (5). zg

