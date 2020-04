Weichenstellung und Edelmetall

In der Zeit, in der die Kugel nicht durch die Handballhalle fliegen kann und für die meisten Sportler – es sei denn, es sind die Profimannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung – individuelles Training auf der Tagesordnung steht, blicken wir noch einmal in die Vergangenheit.

Wir rufen in den kommenden Ausgaben die Schlagzeilen der Lokalsportseiten, die auf den Tag genau vor fünf und zehn Jahren abgedruckt wurden, wieder ins Gedächtnis.

7. April 2015: Thomas Löbich und Dr. Robert Becker stellen die Weichen für die Zukunft und verlängern die Verträge ihrer Spielerinnen bei den Kurpfalz-Bären. Sina Michels, Saskia Fackel, Samira Brand, Rebecca Engelhardt und Lena Feiniler gehören heute immer noch zum Ketscher Kader, das spricht für die Kontinuität des Handball-Bundesligisten. Über Bronze durfte sich im April vor fünf Jahren Marion Gollnick im Duathlon freuen. Den Erfolg feierte die Altlußheimerin über die Kurzdistanz bei der deutschen Meisterschaft. Außerdem schoss die U-19-Nationalmannschaft der Fußballfrauen die Ukraine mit 9:0 im Schwetzinger Stadion an der Ketscher Landstraße ab. Dieser Erfolg bedeutete einen Riesenschritt auf dem Weg zur Europameisterschaft.

7. April 2010: Nach der Zusammenlegung der Tischtennis-Kreise von Schwetzingen und Heidelberg sicherte sich der TTC Reilingen III die erste Meisterschaft in der neu geschaffenen Kreisklasse A.

Eine freudige Nachrichten hatten aber auch einige Handballer aus unserem Verbreitungsgebiet im Briefkasten: Carmen Moser (TSG Ketsch), Jonas Maier (TSG Eintracht Plankstadt), Tobias Schlupp und Alex Ross (beide HG Oftersheim/Schwetzingen) wurden vom Deutschen Handballbund zu Lehrgängen der Jahrgänge 1994 und 1995 eingeladen. Moser spielt immer noch für die Bären und Jonas Maier hat es mittlerweile zum HSV Handball nach Hamburg gezogen. mjw

