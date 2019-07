Weidenauer bleibt ohne Niederlage

Bei der Tischtennis-Verbandsrangliste der Senioren in Hoffenheim sicherte sich Holger Weidenauer (TTG EK Oftersheim) ungeschlagen den Sieg bei den Senioren 40. In der Vorrunde gab Weidenauer gar keinen Satz ab, in der Zwischenrunde drehte er gegen Jürgen Doll (Helmsheim) einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Gleiches gelang ihm in der Endrunde gegen Michael Steidel (Wiesental). Gegen Sven Janson siegte der Oftersheimer klar mit 3:0 und holte sich den Endranglistensieg vor Doll.

In der Konkurrenz der Senioren 50 gewann Jürgen Reinhardt (TTG EK Oftersheim) in der Vorrunde alle drei Spiele und musste sich in der Endrunde lediglich Andreas Czech (TSV Viernheim) knapp mit 2:3 (9:11) geschlagen geben. Markus Kolb (TSV Eintracht Plankstadt) wurde Dritter. Einen zweiten Platz holte sich auch Horst Kluge (TV Brühl) bei den Senioren 80. Er verlor nur gegen den späteren Sieger Otto Sauer (Weinheim) 1:3 (11:5, 10:12, 10:12, 12:14). mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019