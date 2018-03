Anzeige

Sie haben es als Derby ausgerufen und wollten es mit aller Macht gewinnen: Die Ketscher Kurpfalz-Bären haben das Südwest-Duell gegen die FSG Mainz 05/Budenheim souverän mit 31:27 (17:11) für sich entschieden und festigen damit den zweiten Platz in der 2. Handball-Bundesliga.

„Wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns damit beschäftigen, was wir am Saisonende machen, wenn wir auf einem Aufstiegsplatz stehen“, sagte Dr. Robert Becker, der Sportliche Leiter der Bären, der aber auch weiterhin nur von Spiel zu Spiel schauen möchte, denn: „In dieser Liga kann alles passieren.“

Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Melching; Fackel (12/7), Moser ... Kurpfalz-Bären: Stockhorst, Melching; Fackel (12/7), Moser (5/1), Feiniler, Sommerrock (1), Fabritz (1), Engelhardt (3), Marmodee, Michl, Brand (4), Eckhardt (5). Beste Spielerinnen: Stockhorst, Fackel, Eckhardt – Gerisch. Spielfolge: 3:1, 5:5, 9:7, 12:10, 17:11 (HZ), 18:14, 22:16, 24:19, 27:24, 30:27. Zuschauer: 650. mjw

Ein so sicherer Auftritt der Gastgeberinnen war nicht zu erwarten, zumal mit Sina Michels die Spielführerin kurzfristig ausfiel. „Sie hat sich am Donnerstag einen grippalen Infekt eingefangen. Wir haben gehofft, dass es für einen Einsatz reicht, aber das hätte keinen Sinn gemacht“, siegte auch bei der weiterhin verletzten Spielertrainerin Katrin Schneider die Vernunft. Sie konnte dafür aber wieder auf Lena Feiniler zurückgreifen, die in der Vorwoche noch fehlte. Und Feiniler begann auch gleich in der Anfangsformation.