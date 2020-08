Weiß bringt seine Elf auf die Siegerstraße

Die großen Überraschungen sind in der ersten Runde des badischen Verbandspokals ausgeblieben. Drei der fünf Vertreter aus unserem Verbreitungsgebiet blieben auf der Strecke.

Mückenloch – Eppelheim 1:4 (0:3)

Der Landesligist war gegen den A-Klassist klar überlegen und ging bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Can Filyos zog ab: 0:1 (1.). Arkin Ulusoy besorgte das 0:2 für den Favoriten (12.). Beim 0:3 profitierte Ulusoy von einer tollen Vorarbeit von Patrick Greulich, der den Schützen hervorragend bediente (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Lucas Beier für einen Lichtblick bei den Hausherren, doch der 1:3-Anschlusstreffer brachte Eppelheim nicht wirklich in Bedrängnis – ASV-Schlussmann Giovanni Vitali verlebte einen weitgehend ruhigen Nachmittag. Die Entscheidung besorgte Dennis Sommer, der mit links ins rechte Eck schlenzte – 1:4 (53.).

Ketsch – Eppingen 1:3 (0:2)

Der favorisierte Gast begann überlegen und hatte mehr Ballbesitz. Die Spvgg 06 Ketsch lief meistens nur hinterher, stand aber in der Defensive recht kompakt, sodass den Gästen auch nichts Zwingendes gelang. Nach einer Trinkpause holte sich Dane Rosenberger die Gelbe Karte ab, als er nach einer Ecke für Ketsch beim Konter den durchbrechenden Alexander Rudenko regelwidrig stoppte. Aus dem Freistoß entwickelte sich dann auch die Eppinger Führung, als Ketsch die Kugel nicht aus der Gefahrenzone brachte und Marinko Balikic zum 0:1 einschoss (37.). Nur 60 Sekunden später war es Sven Palinkasch, der einen schnellen Konter nach genialer Vorarbeit von Rudenko zum 0:2 abschloss. So

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts erweckte der Gastgeber den Eindruck, dass er diese Partie noch nicht abgeschrieben hatte. Nach genau einer Stunde ergab sich die bis dato beste Gelegenheit für die Hausherren, als Aiman Kurt nach schöner Kombination den Ball mitnahm und frei vor dem Gästekeeper auftauchte, dieser parierte jedoch sehenswert und verhinderte den zu diesem Zeitpunkt durchaus verdienten Anschlusstreffer.

Der Klassenunterschied wurde in der 88. Minute dann nochmals deutlich. Zuerst hatte Daniel Marzoll nach einem langen Ball von Stephan Jung die Chance zu verkürzen. Er lief alleine auf das Gästetor zu, zögerte allerdings zu lange. Beim anschließenden Konter machte es Rudenko dann vor, wie man mit solchen Gelegenheiten umgeht und schob zum 0:3 ein. In der Nachspielzeit köpfte Kurt für Ketsch zum 1:3-Endstand ein (90. + 4). jf

Rot-Weiß Rheinau – Brühl 1:3

Der Gastgeber verschlief die Anfangsphase, was dem FV Brühl viele Standards und letztlich auch die Führung einbrachte, als Boban Peric nach einem Eckball das Leder auf den Rücken und von dort ins Tor fiel (4.). Danach übernahm Rheinau immer mehr die Kontrolle und kam durch einen Schuss von Oliver Hörber aus 25 Metern zum Ausgleich (39.). Danach hatte Brühl Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Der zweite Durchgang verlief weitgehend ausgeglichen. Die Gäste schlugen einen Freistoß in den Rheinauer Strafraum, dort herrschte Unordnung und Vittorio Cammilleri stocherte den Ball zum 1:2 (62.) über die Linie. Nach einem Pfostenschuss des Kreisligisten aus Mannheim übernahm der FVB die Initiative und kam durch Fabian Weiß nach einem Konter zum 1:3 (87.).

Schwetzingen – Zuzenh. 0:2 (0:1)

Im ersten Durchgang bot der SV 98 Schwetzingen dem klassenhöheren Kontrahenten noch gut Paroli. Das 0:1 resultierte aus einem Ballverlust und Dominik Zuleger trug sich in die Schützenliste ein (23.). Nach dem Seitenwechsel übten die Gastgeber mehr Druck aus, allerdings zunächst ohne Schrecken zu verbreiten. Die größte Gelegenheit der Partie und die Chance zum Ausgleich hatte Gilles-Florian Djahini, der sich gut durchgesetzt hatte, aber das Leder nicht im Tor unterbrachte. In der Schlussphase zeichnete sich die Niederlage des SV 98 immer mehr ab, der Landesligist kam zu wenig in die Zweikämpfe. In der Nachspielzeit besorgte Marcel Erhard für die Gäste die Entscheidung (90.+2). Überschattet wurde die Partie von den schweren Verletzungen der Schwetzinger Harun Solak und Onur Yildirim sowie des Zuzenhauseners Jonas Selz. Das weibliche Schiedsrichter-Gespann bot derweil eine ausgezeichnete Leistung. lof

Reilingen – VfR Mannh. 1:9 (0:4)

Standesgemäß besiegte der Verbandsligist den SC 08 Reilingen. Die aufopferungsvoll kämpfenden Reilinger enttäuschten dabei keineswegs, waren dem zwei Klassen höher spielenden VfR aber in allen Belangen unterlegen. Die erste Chance bot sich dem Reilinger Daniel Schuppel, der den weit vor seinem Gehäuse stehenden Gästekeeper mit einem Heber zu überwinden versuchte (7.). Den Torreigen eröffnete der Mannheimer Yanick Haag (10.), dem im weiteren Verlauf zwei weitere Treffer (41., 89.) gelangen. Ugo-Mario Nobile verwertete einen Abpraller von der Reilinger Mauer zum 0:2 (16.). Nach einem Foulspiel im SC 08-Strafraum verwandelte Fabian Herchenhan den Elfmeter zum 0:3 (36.). Haags Treffer zum 0:4 war umstritten, die Reilinger monierten ein Handspiel.

Maurice Mayer stellte nach der Pause auf 0:5, ehe sich Reilingens Neuzugang Pascal Schneider mit einem Drehschuss schön, aber erfolglos in Szene setzte. Cihad Ilhan gelang ein Doppelschlag bis zum 0:7 (58. und 59.). Dann traf SC 08-Spielertrainer Patrick Rittmaier nur den Innenpfosten (68.). Benedikt Koep köpfte zum 0:8 ein und Rittmaier besorgte per verwandeltem Foulelfmeter den Ehrentreffer: 1:8 (88.). Den Schlusspunkt setzte der überragende Haag 1:9. kpb

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.08.2020