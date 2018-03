Anzeige

In der Fußball-Landesliga steht das Nachbarschaftsduell zwischen der SG ASV/DJK Eppelheim und TSG Eintracht Plankstadt am Sonntag um 15 Uhr im Fokus. Die Spvgg 06 Ketsch erwartet zeitgleich den Meisterschaftsfavoriten TSV Wieblingen. Der FV Brühl tritt bereits heute um 16 Uhr beim FC Bammental an.

„Wir gehen in die Partie gegen Eppelheim als krasser Außenseiter. Unsere Jungs können nach dem schwachen Auftritt gegen Neuenheim absolut befreit aufspielen und Wiedergutmachung betreiben“, lässt der Trainer der TSG Eintracht Plankstadt, Frank Engelhardt, das Ganze auf sich zukommen, obwohl nach der aktuellen Tabellensituation – drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz – unbedingt Punkte benötigt werden.

„Die Rollen vor der Begegnung sind klar verteilt, deshalb wird es schwer werden, etwas Zählbares aus Eppelheim mitzunehmen,“ erklärt Engelhardt und spricht auch die derzeitige Personalsituation an, die sich auch in den kommenden Wochen nicht ändern wird, da die Spieler Waldemar Anschütz, Philipp Fischer, Riccardo Cerasa, Steffen Rittmeier und Arben Azemi, sich mit langwierigen Verletzungen herumplagen. Für den Abwehrspieler der SG Eppelheim, Max Weiß, lange Jahre bei der TSG Eintracht Plankstadt, wird die Partie gegen seinen ehemaligen Verein nicht leicht werden. „Ich hatte in Plankstadt viele gute Jahre und ich werde mit dem Verein immer verbunden bleiben.