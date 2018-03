Anzeige

Das 2:4 in Pfingstberg/Hochstätt bedeutete für die SG Oftersheim in der Fußball-Kreisklasse A1 einen Dämpfer und Rückschlag. „Ich bin verärgert, weil viel mehr drin war. Wir waren in der ersten Halbzeit spielbestimmend und schießen nach zehn Minuten ein reguläres Tor, das uns aberkannt wurde. Mit dem ersten Angriff macht Pfingstberg dann durch unsere Hilfe das 1:0“, blickt Oftersheims Coach Andreas Bronner (kleines Bild) auf den Rückrundenauftakt seiner Mannschaft zurück.

Dennoch kehrte seine Elf nochmals zurück und drehte den Spielstand in eine 2:1-Führung. „Hier habe ich dann gedacht, dass wir Rückenwind kriegen und auch mal Glück haben und den Dreier mitnehmen“, hoffte Bronner, der dann aber noch drei Gegentreffer schlucken musste. „Es ist sehr ärgerlich, denn mit einem Sieg hätten wir oben noch ein bisschen mitschwimmen können.“

Doch anstatt Tuchfühlung mit dem SC Pfingstberg/Hochstätt und der Tabellenspitze aufzunehmen, heißt es nun, auf dem siebten Tabellenrang, dem Schlussplatz der Spitzengruppe, zu verharren. „Die Devise heißt jetzt hamstern und Punkte sammeln und abwarten, ob sich noch einmal eine Chance ergibt, oben reinzurutschen“, so Bronner. „Allerdings muss man sagen, dass wir noch weit weg von einer Spitzenmannschaft sind. Wir können mit allen mithalten, machen aber zu viele 100-Prozent-Fehler.“